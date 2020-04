SOW Rijnmond maakt eigenzinnige verhalen voor jongeren

Zeven jonge mediatalenten werken al vanaf februari aan een nieuwe platform voor en door jongeren. Nu is het zover: SOW Rijnmond – spreek uit als zoooow Rijnmond - is officieel gestart. Het eerste item van SOW Rijnmond was meteen een hit: de jonge talenten filmden hoe makkelijk je online enorme messen kunt kopen, zonder leeftijdscontrole.

"We willen aansluiten bij de belevingswereld van onze doelgroep, maar ook hun horizon verbreden", vertelt de 24-jarige Nina van Steijn. "We zijn er voor mensen die bereid zijn om zich open te stellen voor nieuwe en andere ideeën. We dagen jongeren uit om buiten hun eigen comfortzone te stappen. Dit gebeurt op een creatieve en respectvolle manier."



"Humor vinden we ook belangrijk", vult Jay Heim (18) aan. "Op deze manier kunnen we zware onderwerpen behapbaar en bespreekbaar maken." De talenten krijgen bij Rijnmond alle vrijheid om die verhalen te maken die zij belangrijk vinden.

Rauwe kant

SOW Rijnmond, een onderdeel van het Rijnmond Talent Lab, gaat mensen en culturen belichten met een diverse kijk op de wereld. "We hebben een nieuwsgierige houding naar het leven van een ander en naar de toekomst", zegt Celine Santos Pires (23). "We kennen geen grenzen: geen onderwerp is voor ons te gek en alles moet kunnen worden besproken. We draaien niet om dingen heen, maar laten zien hoe dingen echt zijn. Ook de rauwe kant."