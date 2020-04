Hier worden we blij van: eendje uit de put en Dirkslander toch naar de 'Efteling'

Het zijn moeilijke tijden met veel verdrietig nieuws. Met de rubriek 'Hier worden we blij van' geven we je een overzicht van socialmediaberichten die je dag iets mooier maken.

Een leuke actie van de politie in Rotterdam-IJsselmonde. Omdat het nu lastig is om je verjaardag te vieren, gaan de agenten langs bij jarige kinderen in het gebied om ze te feliciteren en een presentje te geven!

Nog een lieve actie van de politie. Dit eendje is weer uit de put gehaald.

We zien ook een hoop creativiteit ontstaan in deze crisis. Wat nou Efteling dicht? Dirkslander Sjoerd trekt zich daar weinig van aan.

Ook De Naaister Rotterdam maakt er in deze tijd het beste van. Zo maakt ze deze originele mondkapjes. En ze zijn er ook in Feyenoord uitvoering.

Geen optredens voor DJ Kevin da Costa tijdens deze coronacrisis. Dus hij besloot om zelf maar een (veilig) buurtfeestje te bouwen!

Bemoedigende woorden van dichter Derek Otte voor iedereen die in het onderwijs werkt.

Diergaarde Blijdorp is gesloten, maar je kunt nog steeds live naar de leeuwen loeren!