Koningin Máxima vraagt telefonisch naar kwetsbare studenten Zadkine Startcollege

Archieffoto van het bezoek in 2016

De directeur van het Zadkine Startcollege in Rotterdam kreeg dinsdagmorgen een bijzonder telefoontje. Hare Majesteit Koningin Máxima belde op om te vragen hoe de studenten daar, die vaak in een kwetsbare positie zitten, omgaan met de coronacrisis.

Koningin Máxima wilde de studenten sterkte wensen in deze bijzondere situatie. De studenten zijn haar niet onbekend, in 2016 bracht ze een werkbezoek aan het college.

Tijdens dat bezoek hoorde ze hoe de school jongeren boven de 16 alsnog de kans geeft binnen één jaar een mbo niveau 1 diploma te halen. Ze bezocht onder meer een klas met jonge moeders.

Indruk gemaakt

"Blijkbaar hebben we met onze aanpak indruk gemaakt op Koningin Máxima. Zij neemt de moeite om in deze ongekende tijd stil te staan bij onze studenten, voor wie juist persoonlijk contact, aandacht en structuur zo belangrijk is", zegt directeur Jethro Bos.

Bos vertelde de koningin hoe zijn team in korte tijd het online lesgeven op orde had, maar ook tegen welke knelpunten de school aanliep.

"Dat wij laptops en dongels uitlenen, zodat onze studenten online door kunnen met hun opleiding", zegt de directeur. "En dat onze docenten en studenten horeca het initiatief hebben genomen om maaltijden voor kwetsbare wijkbewoners te maken. De interesse en bemoedigende woorden geven ons team en studenten energie om door te gaan!"