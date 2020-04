Dordtse uitvinder bedenkt luchtkap tegen corona: 'Comfortabeler dan een mondmasker'

Uitvinder Jan van Tienhoven, met een technisch bedrijf in Dordrecht, voelt zich geroepen iets bij te dragen aan het welzijn van mensen tijdens de coronacrisis. Daarom heeft hij onder andere de hoofdkap met luchtpomp voor zorgpersoneel uitgevonden. "Je hebt niet de druk van een mondmasker op je gezicht en je kunt bovendien het gezicht van de zorgmedewerker zien. Dat is wel zo prettig voor de patiënt."

De passie voor het bedenken van creatieve oplossingen is niet iets van de laatste tijd. "Ik droom uitvindingen", zegt Van Tienhoven daarover. "Ik ga mijn bed uit, maak een schetsje en slaap weer lekker verder."

Zo ontstond dus ook het idee voor de hoofdkap met luchtpomp. "Kijk, dit is een filterunit", zegt hij enthousiast. "Die blaast gefilterde, schone lucht naar binnen. En dan ga ik nu iets doen wat je vroeger nooit mocht en dat is een plastic zak over mijn hoofd trekken." De blauwe foamkraag onder de zak moet voor verlichting zorgen.

Het lijkt misschien wat onconventioneel en oogt een tikkeltje kolderiek, zo'n plastic zak over je hoofd, maar er hebben gezondheidsprofessionals meegeholpen aan het ontwerp.

Mondkapjesvouwmachine

Als directeur van het Dordtse bedrijf Holland Shielding Systems produceert Van Tienhoven normaliter beschermingssystemen en -materialen, bijvoorbeeld tegen straling of geluid. Maar sinds de corona-uitbraak zet zijn team vol in op beschermingsmiddelen tegen het virus.

Zo worden er frames geproduceerd, die perfect over de vorm van je gezicht passen en waar met behulp van een paar elastiekjes en wc-papier of keukenrol zelf een mondmasker kan worden gemaakt. Het ontwerp wordt uit plastic gestanst door een lasersnijder, vertelt de ondernemer tijdens een rondleiding. "Van die mondkapjes kunnen we er ongeveer 9 duizend per etmaal per machine maken." Hij heeft ze onder andere aan Vluchtelingenwerk aangeboden.

Anti-coronadeur

Ook heeft de Dordtse ondernemer een speciale deur ontwikkeld die bedoeld is om het bezoeken van kwetsbare ouderen mogelijk te maken in het coronatijdperk. Deze anti-coronadeur heeft gaten met daaraan een mouw waar je je gehandschoende hand in kunt steken. Daardoor kun je elkaar toch aanraken, omdat beide handen beschermd zijn tegen virussen.

"Dan zit er ook een overdruk-unit in met een zogenaamd HEPA-filter dat bacteriën en virussen tegenhoudt", zegt de entrepreneur trots. "Daarnaast zorgen we ervoor dat de luchtstroom altijd richting de bezoeker gaat, zodat de oudere niet besmet kan worden."

Niet voor het geld

Van Tienhoven maakt duidelijk dat hij beslist geen slaatje uit de crisis wil slaan. "In mijn leven heb ik ontzettend veel geld verdiend. Ik vind een balletje gehakt lekkerder dan een biefstuk. Genoeg is genoeg. Ik ben nu 65. Ik zie dit als laatste staartje van mijn carrìère. Laat mij nou een klap uitdelen voor de mensheid. Dat iedereen zo goed mogelijk deze crisis doorkomt."