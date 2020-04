Hoe mooi is dit! Mevrouw Vriends (82) kan beeldbellen: 'Jullie hebben me zo gelukkig gemaakt'

Mevrouw Vriends over haar nieuwe tablet: "Jullie hebben me zo gelukkig gemaakt"

In tranen belde ze de Rijnmond-redactie. Lenie Vriends (82) was geraakt door de actie Helpdigitaal dat tablets uitdeelt aan ouderen in eenzaamheid. Beeldbellen, dat wilde de Rotterdamse zo graag. Even haar achterkleinkind Siem zien en kletsen met kleinzoon Calvin.

"Ik heb niks te willen", zei mevrouw Vriends. "Maar als ik in aanmerking zou kunnen komen, graag. Heel graag. Voor mijn kinderen. Ik ben pas overgrootoma geworden. 25 Maart was ik jarig en ik heb niemand gezien. Ze hebben me wel gebeld, maar het is toch allemaal heel anders."

Met een paar belletjes kon er gelukkig veel in gang worden gezet. Eigenlijk zijn de tablets bedoeld voor bewoners van verzorgingstehuizen, maar voor mevrouw Vriends streek Paul Velders van Helpdigitaal.nl eenmalig (!) over zijn hart. Lenie is al een leven lang vrijwilliger en kookt en serveert tot op de dag van vandaag goedkope maaltijden in de Crooswijkse buurtsoos.

Ze kan haar geluk niet op als de tablet in handen krijgt en kleinzoon Calvin op het scherm ziet verschijnen. "Opoe is 82, maar gelukkig heb ik een goede uitleg gekregen. Ik heb Siem al gezien, het was geweldig. Verder heb ik mijn zoon en dochter al gezien. Bijna iedereen."

Ook kleinkind Calvin is blij. "Siem is nu vijf maanden en oma mist hem heel erg. We belden een paar keer in de week. En dat was het dan. Dit is een stuk leuker." Mevrouw Vriends: "Jullie hebben me zo gelukkig gemaakt."

Over verslaggever Maurice die uitleg kwam geven is mevrouw Vriends ook erg te spreken. "Die zou ik het liefst omhelzen. Maar dat mag natuurlijk niet."

Ook meehelpen aan de actie helpdigitaal.nl? Dat kan! Je kunt bijvoorbeeld een tablet aanschaffen die je na de coronacrisis weer terug krijgt.