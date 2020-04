Fit blijven tijdens coronacrisis: 'Doe zo normaal mogelijk'

Het zijn rare tijden. We zitten binnen, de sportclubs zijn dicht en we werken thuis. De verleiding om te veel te eten en te veel tv te kijken, is groot. Hoe zorg je dan dat je fit blijft? De Ridderkerkse huisarts Jeanette Caljouw geeft tips om de coronacrisis gezond door te komen.

Volgens Caljouw is het niet gek dat je moeite hebt met gezond blijven tijdens de coronacrisis. "Het is veel moeilijker om verleidingen te weerstaan dan wanneer je in een gewoon ritme zit. Nu zit je de hele dag in dezelfde woonkamer, dan wel keuken en is alles binnen hanbereik. Je hoeft niet zo heel ver voor eten te lopen en hebt minder ritme dan in een normale werkdag."

Toch zijn er ook overeenkomsten met het 'normale leven'. "De grootste valkuilen van nu zijn ook de grootste valkuilen buiten de coronacrisis. Dat zijn te weinig bewegen en te veel en te ongezond eten."

Doe zoals altijd of zelfs gezonder

"Het allerbelangrijkste is dat je een ritme houdt in je dag zoals je dat ook hebt als je naar je werk gaat. Dus ontbijt 's ochtends zoals je dat normaal gesproken doet. Als je thuis werkt, neem dan pauzes zoals je dat op je werk doet en loop even een rondje. Neem je op je werk normaliter geen koekje bij je koffie, doe dat nu dan ook niet. Lunch tussen de middag zoals je dat altijd zou doen. Neem daar ook niets extra's bij. Doe ook bij je avondeten zo normaal mogelijk of misschien nog wel gezonder dan anders. Je hebt nu geen reistijd. Misschien dat je die tijd wel gebruiken om wat gezonder te koken. Maak wat meer zelf in plaats van uit pakjes en zakjes te koken."

Geen reden om stil te blijven zitten

"Beweging komt nu aan op zelfdiscipline, want je kunt thuis prima bewegen. Je kunt honderdduizend apps downloaden om iedere dag oefeningen te doen. Dat kost niet heel veel tijd en je wordt bij de hand genomen wat je precies moet doen. Je hebt er geen apparaten voor nodig. Je kunt in je tuin of in je woonkamer touwtje springen zonder springtouw. Als je dat tien minuten doet, dan ben je echt wel bekaf.

Thuis sporten is misschien minder leuk, maar als je met vrienden of collega's in een appgroep zit, dan kan je een challenge met elkaar aangaan. Laat elkaar zien wat je iedere dag doet. Stuur de workout die je hebt gedaan door naar anderen om ze te motiveren. Of spreek met z'n allen een tijd af om samen te gaan sporten. Desnoods ga je met elkaar videobellen tijdens het sporten."

Je hoofd fit houden

"Je geestelijke gezondheid houdt je op dezelfde manier op peil. Je moet een ritme houden. Als je 's ochtends je bed uitkomt en gaat 'dweilen' op de bank, dan dweil je 's avonds nog steeds op de bank en ben je hartstikke moe terwijl je eigenlijk niets gedaan hebt. Je krijgt dan ook heel erg de neiging om te gaan snaaien. Daar voel je je uiteindelijk ook niet beter van.

Check niet vaker dan één of twee keer per dag het nieuws. Vanavond hebben we weer een persconferentie. Het is prima om die te zien, aangevuld met het NOS Acht Uur Journaal. Maar houd het daar bij. Ga niet de hele dag op je telefoon zitten kijken hoeveel mensen overleden zijn en hoe oud ze zijn, want dat geeft heel erg veel onrust."