Draaiorgelman zorgt voor leven in de brouwerij bij Rotterdams verzorgingstehuis

Nu orgelman Hiddo van Os niet meer in de winkelstraten kan optreden, speelt hij bijna elke dag voor bewoners van verzorgingstehuizen door heel Zuid-Holland en daarbuiten. De bewoners van de verzorgingstehuizen van Laurens in Rotterdam waren dinsdag aan de beurt. In de tuinen en op de balkons werd volop genoten van z'n muziek.

"Iedereen gaat uit z'n dak als ik Hand In Hand kameraden draai. Dat is toch schitterend!", zegt de enthousiaste orgelman.

"Meezingers zijn voor mensen van onze leeftijd wel leuk", vertelt de 88-jarige Bea die zelfstandig in het gebouw woont. Sinds de coronacrisis is uitgebroken, krijgt ze geen bezoek meer. Daarom is ze blij met het concert. "Even wat leven in de brouwerij!"