KNVB zet vol in op hervatting competitie en bekerfinale

Kort daarvoor staan de inhaalduels AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax op het programma. Ook is het de bedoeling dat de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht nog wordt gespeeld.

Vrijwel zeker worden alle resterende duels van dit seizoen zonder publiek gespeeld. De KNVB wil in ieder geval nog altijd de betaald voetbalcompetities in Nederland afwerken. Dat blijkt uit de conference calls, die de voetbalbond dinsdagmiddag had met alle clubs in ere- en eerste divisie.

Meer duidelijkheid in de week van 21 april



In de week van 21 april als de regering en het RIVM meer duidelijkheid verschaffen zal duidelijk worden of de plannen van de KNVB realiseerbaar zijn.

Onder meer Ajax, AZ en PSV zijn voorstander van het per direct stopzetten van de eredivisie. Mochten de maatregelen tegen de verspreiding van corona nog niet zijn gestopt dan bestaat de kans nog altijd dat alsnog de stekker er wordt uitgehaald en de competities niet worden afgemaakt.

De KNVB maakte verder bekend dat de play-offs worden ingekort en dat het nieuwe seizoen weer snel zal moeten beginnen. Na een week vrijaf krijgen de clubs twee tot drie weken de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.