Rotterdamse zit vast in Marokko: 'Als enige gast in dit hotel'

Rotterdamse zit vast in Marokko: 'Ik ben de enige gast in dit hotel'

Tresi Barros zit al weken vast in het Marokkaanse Dakhla, in de Sahara. De Rotterdamse was daar om vakantie te vieren en om een boek te schrijven, maar kan vanwege de coronacrisis niet terug naar Nederland. "We zitten in een lockdown waardoor je hier vanaf 14:00 uur niet meer over straat mag."

Hoewel Tresi fysiek zit opgesloten, voelt ze zich nog wel vrij van geest. "Ik ben een optimist, altijd, maar ik zit wel vast. Gelukkig zit ik bij de zee en kan ik yoga en meditaties doen." Ze hoopt haar boek dit jaar af te maken. "Maar verder heb ik niets omhanden, dus ik leef van moment tot moment."

Ook het hotel is volledig uitgestorven. "Ik ben de enige bezoeker in het hotel", zegt ze. "Ze hebben het hotel letterlijk open gehouden voor mij. Alle andere hotels zijn gesloten, ook in Marrakesh. Ik heb het juiste hotel gekozen. Er loopt drie man personeel en ik ben de enige gast."

Tresi, oprichtster van voedselcentrum Isaak en De Schittering, zit al vanaf 3 maart in Marokko. Ze kon op 13 maart nog wel een binnenlandse vlucht regelen van Marrakesh naar Dhakla, via Agadir, maar het land komt ze niet uit. "Ik heb de ambassade gebeld. Ze vroegen of ik een terugvlucht had geboekt, maar dat was niet zo. Ik kon een vlucht boeken voor 2 april, maar die is ook gecanceld." Aangezien het vliegveld in de westelijke stad van de Sahara is gesloten, kan ze voorlopig niet eens van het eiland af.

Ondertussen gaat het werk in de Rotterdamse voedselwinkel gewoon door. "Omdat we een voedselcentrum zijn, kunnen we open blijven. Zolang we ons maar houden aan de maatregelen."

Tresi zelf heeft in elk geval alle tijd om haar boek af te maken en te mediteren. "En dan maar wachten op het goede nieuws dat ik weer naar huis mag."