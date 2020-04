Rijnmond Helpt: Vincent bezorgt brood bij ouderen die niet de deur uit kunnen

Twee keer in de week brengt Vincent Berhitu van liefdadigheidsinstelling Lighthouse brood langs bij seniorencomplexen in Capelle aan den IJssel. Het aantal kan oplopen tot vijftienduizend broden in de week. Het etenswaar is gedoneerd door verschillende supermarkten in de omgeving.

Vincent wil door deze actie ouderen een hart onder de riem steken. "De supermarkten kunnen wel om zeven uur 's ochtends open gaan, maar de tachtigplussers gaan dan echt niet naar de winkel."

Naast deze actie stelt Berhitu ook voedselpakketten samen voor mensen die tussen wal en schip raken. We hadden al eerder een portret over hem gemaakt. Het brood uitdelen aan ouderen is een initiatief dat hij doet naast de voedselpakketten.

Een van de seniorenwoningen is de Spinoza in de wijk Schollevaar. Bewoner en vrijwilliger Anja Eck zamelt de broden in en deelt ze dan met haar rollator uit aan haar buren. Ze is de drijvende kracht achter veel initiatieven in de serviceflat.

Daarnaast staat ze ook klaar voor haar buren. "Het is ook een stukje sociaal contact. Veel mensen komen niet buiten, want we hebben te maken met oude en zieke bewoners. Ik heb bij veel bewoners mijn telefoonnummer achtergelaten zodat me me kunnen bellen."