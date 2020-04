Rutte: Anderhalvemetersamenleving volhouden, kabinet denkt over inzet slimme apps

"Hou vol", is dinsdagavond de belangrijkste boodschap van Mark Rutte tijdens de persconferentie. Daarmee doelt de premier op de inspanningen om de geldende maatregelen, om het coronavirus te bestrijden, na te leven. De woorden van minister Hugo de Jonge over het onderzoeken van de inzet van mobiele applicaties om besmette mensen in kaart te brengen, riepen kritische vragen over privacy op bij de aanwezige pers.

Premier Rutte benadrukt verder dat we de maatregelen niet kunnen laten varen omwille van de economie. Sterker nog: "Als we maatregelen te vroeg loslaten, wordt behalve onze gezondheid ook de economie geschaad."

Over een ontsnapping uit onze 'intelligente lockdown' kan de minister-president nog niets concreets zeggen, behalve dat het na 28 april niet ineens voorbij is. "We denken aan een intelligente weg terug. Terug naar normaal wordt een weg van de lange adem. Dat kan alleen stap voor stap."

Slimme apps

Het Outbreak Management Team raadt nu ook aan om snel te onderzoeken of bij het bron- en contactonderzoek mobiele apps gebruikt kunnen worden. Het gaat volgens de minister om twee apps. "De eerste vertelt je of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn. Je krijgt dan het advies binnen te blijven."

De tweede applicatie is volgens de minister bedoeld om contact op te nemen met de arts en van huis uit te kunnen rapporteren dat je besmet bent. Bij de inzet van de apps zou een aanpak gekozen moeten worden die de privacy van gebruikers van mobiele telefoons beschermt.