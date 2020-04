Rijnmond Helpt, dag 14: Oma verrast met verjaardagskaarten en een huis vol planten

We naderen de 1000 leden op onze Facebookpagina en mensen weten elkaar - en ons - steeds makkelijker te vinden. En met onze weldoener Sander de Kramer schakelen we ook nog eens een tandje bij. Maar ook kleinere gebaren als een kaartje of bloemetje worden enorm gewaardeerd, zo blijkt bij Rijnmond Helpt.

Hella Willebrand deed op de Facebookpagina een oproep om kaartjes te sturen naar haar jarige moeder. Mevrouw Willebrand zit alleen in een verzorgingshuis en heeft met weinig mensen contact. Extra mooi vond ze het toen ze op haar verjaardag werd verrast door tal van lieve kaartjes van onbekenden, die hadden gereageerd via Rijnmond Helpt. "Bedankt voor de mooie kaarten en lieve woorden", schrijft Hella.

Iedereen houdt wel van een plantje in zijn huis. Maar een huis vol....Dat overkomt de familie van de Schiedamse zussen Sezen en Ceren. Via Rijnmond Helpt bood Marleen direct aan om 500 planten op te halen bij de Keukenhof in Lisse. Maar ja, die moesten wel ergens gestald worden, voordat ze met Pasen worden weggebracht in de speciale pakketten aan eenzame ouderen. Dan ziet je huis er zo uit....[youtubehttps://youtu.be/NbfP77qhpLE]

Nog meer moois: Twee keer in de week brengt Vincent Berhitu van liefdadigheidsinstelling Lighthouse brood langs bij seniorencomplexen in Capelle aan den IJssel. Het aantal kan oplopen tot vijftienduizend broden in de week. Het etenswaar is gedoneerd door verschillende supermarkten in de omgeving. Bekijk hieronder de reportage van verslaggever Tenny Tenzer.

Een van de liefste berichten op Facebook vandaag was van Caner Trzi. Zij schrijft het volgende: "Lieve mensen, mocht je niet meer kunnen werken/geen salaris meer krijgen en daardoor geen eten meer kunnen kopen, schaam je niet en ga dan niet slapen met een lege maag. Wees niet bang of beschaamd om mij een privé berichtje te sturen. Ik zal meer dan blij zijn om het eten/boodschappen te delen dat ik heb. Ik heb geleerd toen ik opgroeide dat waar één persoon eet; twee ook kunnen eten."

Met deze boodschap willen we graag de tweede week van Rijnmond Helpt afsluiten. Zo is het maar net. Bedankt allemaal.