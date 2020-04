Politieachtervolging eindigt in crash, verdachten gaan er lopend vandoor

Twee verdachten hebben dinsdagavond een stopteken van de politie op de Bergweg in Rotterdam genegeerd. Een achtervolging met de politie eindigde in een crash tegen een paaltje waardoor de auto van de verdachten over de kop vloog. Zij gingen er vervolgens lopend vandoor.

Nadat de verdachten het stopteken van de politie hadden genegeerd, probeerden ze te vluchten. In een achtervolging van de politie via de Bentincklaan kwam een tweede politieauto de verdachten tegemoet rijden. De verdachten probeerden vervolgens op de politieauto in te rijden. Op de Statenweg reden de twee tegen een paal waardoor hun auto over de kop sloeg. Ze besloten er lopend vandoor te gaan, maar werden alsnog aangehouden bij de Statentunnel.

De verdachten krijgen een proces verbaal voor poging tot doodslag en voor alle verkeersovertredingen.