Jack Bean laat maaltijden doneren voor zorgpersoneel

Om het zorgpersoneel in de ziekenhuizen een hart onder de riem te steken en om zelf niet zonder werk te zitten komt restaurant Jack Bean met een bijzonder initiatief. Mensen kunnen een maaltijd doneren aan zorgmedewerkers en dat is tot nu toe een daverend succes.

Komende week levert Jack Bean al 1200 gedoneerde maaltijden aan de ziekenhuizen. Het Erasmus MC en het Maasstad ziekenhuis hebben al bezoek gehad van het restaurant met 100 gedoneerde maaltijden. Volgens Steven van Elswijk, manager van Jack Bean Rotterdam, wordt het initiatief omarmd door het ziekenhuispersoneel. "Het is heel belangrijk dat de mensen die voor ons aan het werk zijn goed en gezond blijven eten. Daarom hebben we een donatiecampagne opgezet en dat is heel goed gaan lopen'', zegt Van Elswijk.

Nu de horeca tot minimaal 28 april dicht moet zijn, is dit voor Jack Bean toch een mooie kans om toch aan het werk te blijven. ''We hebben geen winstoogmerk, maar doen dit tegen kostprijs. Wij blijven zo bezig en ons team kan met een positieve actie aan de slag'', aldus Van Elswijk.

Het personeel in het Maasstad ziekenhuis krijgt veel waardering in deze coronacrisis en vindt de doneeractie van Jack Bean daar een mooi voorbeeld van. ''Ik vind het een goed initiatief. Behalve dat het praktisch is omdat we wat te eten krijgen, geeft het ook de betrokkenheid weer. Niet alleen om ons te voeden, maar ook mentaal een hart onder de riem te steken'', zegt Jaqueline van Houwelingen van het Maasstad ziekenhuis.



