De Doelen start met lunchconcerten om artiesten te helpen en pauze in te lassen voor thuiswerkers

Je zou denken dat er weinig te doen is bij concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam nu alle evenementen zijn afgelast. Maar niets is minder waar. Een enthousiast team van De Doelen is namelijk druk in de weer met het plannen en registreren van lunchconcerten. Vanaf maandag 14 april zal De Doelen elke doordeweekse middag een bijzonder mini-concert laten zien via social media om artiesten, die noodgedwongen thuisiztten, een podium te geven en wat verlichting te brengen in de huiskamers.

De lunchconcerten zullen elke doordeweekse middag rond 12.15 uur worden uitgezonden. "De lunchtijd is meestal een moment waarop je met collega's of vrienden een momentje rust pakt, even bijkletst en oplaadt voor de rest van de middag", laat De Doelen weten. "Voor de thuiswerkers ontbreekt dat moment nu met alle gevolgen van dien. De lunchbreak kan een vast moment worden om even door middel van prachtige muziek alle sores te vergeten en ondertussen je boterhammetje op te eten samen met andere online bezoekers."

"Wat we nu heel erg missen is de dynamiek van ons huis, de artiesten en hun muziek en het contact met het publiek", zegt directrice Janneke Staarink. "Met dit initiatief proberen we veelal Rotterdamse artiesten, musici en andere makers die het in deze crisis moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven. Ook de musici die al op ons programma stonden, maar waar de concerten van zijn opgeschort hopen we te kunnen programmeren."

Onder andere Karsu, Arthur en Lucas Jussen, Maarten van Veen & Nicole Jordan, Lucie Horsch, Melissa Fortes & Paulo Bouwman, Willem 't Hart, Certain Animals, Benjamin Herman, Ruhwel & Manq Carrot en Aart Stootman zullen te zien zijn bij de lunchconcerten.