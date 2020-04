Bieb en school dicht, kinderboekenwinkel start ruilactie

"We roepen kids op om te kijken wat ze in hun kast aan leesboeken kunnen missen en die bij Ver van Hier te komen brengen. Kinderen krijgen 50ct winkeltegoed voor elk boek dat ze inleveren. Wil je een boek van de actie kopen, dan kost het 2 euro per stuk. We hopen zoveel mogelijk kids te bereiken voor wie dit echt een steuntje in de rug is: voor de boekenwurmen die normaal zes boeken per week halen bij de bieb, voor gezinnen met meerdere kids die allemaal boeken nodig hebben en voor elk gezin waar dat financieel lastig is om nieuwe boeken te kopen."

Ga je nu liever niet naar de winkel? Daar heeft de kinderboekenwinkel ook een oplossing voor bedacht: "We doen ook aan WhatsApp-bestellen en thuisbezorgen. Via WhatsApp (foto's) of desnoods videobellen kunnen we mensen die op zoek zijn naar een boek laten zien wat we hebben en dan bezorgen we het gewoon bij je thuis."