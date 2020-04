Het weer: veel zon en warm

Vandaag is er veel zon met sluierbewolking en vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt warm voor april met vanmiddag een temperatuur van 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Er staat de hele dag maar weinig wind. Langs de kust staat vanmiddag een matige noordenwind.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt niet verder af dan 8 graden en de zwakke wind gaat uit het noordoosten waaien.

Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt landinwaarts 20 graden. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3.

Vooruitzichten

Op Goede Vrijdag en op zaterdag is er flink wat zon en blijft het droog. In de middag wordt het 19 tot 22 graden. Tijdens de Paasdagen is er meer bewolking aanwezig met vooral op Eerste Paasdag een enkele bui. De temperatuur daalt sterk en op Tweede Paasdag wordt het nog maar 12 graden.