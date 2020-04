'De reguliere zorg bij ziekenhuizen en huisartsen moet weer opgepakt worden'

Ziekenhuizen en huisartsen moeten zo snel mogelijk de 'reguliere zorg' hervatten. Dat zegt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in Nieuwsuur. "Dit is het nieuwe normaal. De corona-epidemie is nog lang niet voorbij. We moeten ons voorbereiden om ook andere patiƫnten weer vol te ontvangen."

Kuipers geeft de leiding aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van alle corona-zorg. "Huisartsenpraktijken hebben veel aandacht voor covid-19, waardoor reguliere patiëntenzorg minder goed mogelijk is. Hetzelfde geldt in ziekenhuizen, bijvoorbeeld bij spreekuren."

"Sommige zorg kan best lang wachten, hoewel misschien vervelend", gaat Kuipers verder. "Maar er zijn ook heel veel aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, oncologische chirurgie of chemothearapie voor kanker, waarbij dat niet kan. Die behandelingen kun je misschien een of twee weken uitstellen, maar daarna krijg je een verslechtering van het ziektebeeld en heb je meer intensieve behandelingen nodig."

Dat veeel 'gewone' zorg niet doorgaat, komt niet alleen doordat zorgverleners zich de afgelopen week vooral hebben gefocust op het indammen van de pandemie. Volgens Kuipers is de vraag naar reguliere zorg gedaald. "Mogelijk zijn patiënten bang in het ziekenhuis besmet te raken met corona", speculeert Kuipers. "Die kans is buitengewoon klein, ziekenhuizen hebben daar zeer adequate maatregelen tegen genomen."

Ten onrechte denken ook veel mensen dat er geen plek is in de ziekenhuizen, zegt Kuipers verder. "Dat is niet zo. Op dit moment hebben we eigenlijk voldoende capaciteit in vrijwel alle ziekenhuizen voor opvang van overige patiënten. Daarom een oproep om zowel in de huisartsenpraktijken als in de ziekenhuizen deze zorg nu alweer op te pakken."