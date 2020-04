Stuur jouw filmpje van het toetermoment naar Rijnmond!

Om woensdagmiddag 12 uur precies laten honderden schepen in de haven van Rotterdam hun scheepshoorn horen. Ze doen dat om in coronatijd iedereen een hart onder de riem te steken.

Maximaal dertig seconden lang mogen de scheepstoeters lawaai maken. Het zal te horen zijn van de Maasvlakte tot aan Dordrecht. Filmmaker Peter Verhage is de initiatiefnemer van dit toetermoment. Hij maakte daarvoor dit filmpje:



De loodsen, roeiers, slepers, zeeschepen op de Maasvlakte en een cruiseschip zullen van zich laten horen. Ook het Havenbedrijf doet mee met een waterballet bij de Erasmubrug.

