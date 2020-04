Franciscus: 'Ook dreigend tekort aan medicatie en apparatuur'

Er is niet alleen een tekort aan mondkapjes en handschoenen in ziekenhuizen, maar ook andere benodigdheden worden schaars. "Er begint een tekort te ontstaan aan bepaalde soorten medicatie en toebehoren voor beademingsapparatuur, zoals buizen en pompen", zegt bestuursvoorzitter Tasche van het Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis.

"We hebben echt last van de schaarste", gaat Tasche verder. "Die dreiging hangt continu boven ons hoofd. Ook is er nog steeds een tekort aan dingen als mondkapjes."

Volgens Tasche 'redden ze het', door vooral heel zuinig te zijn. "Maar nieuwe spullen komen maar heel mondjesmaat binnen", legt ze uit. "Daarnaast proberen we ook te delen met de huisartsen en de GGD, want die hebben het probleem ook."

Vanuit het buitenland spullen halen lijkt ook geen oplossing. "Want daar speelt het probleem ook", zucht Tasche.

Een lichtpuntje is dat er vanuit de omgeving wel regelmatig spullen worden geleverd. "En het loopt niet in de miljoenen, maar het is wel hartverwarmend: spatbrillen, maskers uit de bouw. Nee, het is heel fijn dat mensen een steentje willen bijdragen."