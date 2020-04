Goeree-Overflakkee gaat nu wel handhaven op vakantieparken en jachthavens

Op Goeree-Overflakkee maakte de gemeente gebruik van de mogelijkheid om het toerisme naar het gebied te ontraden, maar niet te verbieden. Dat is vanaf woensdagmiddag voorbij. Er wordt ook gehandhaafd.

De noodverordening werd op 30 maart uitgevaardigd. Vanaf dat moment mochten recreanten zowel overdag als 's nachts niet meer naar campings, recreatieparken en jachthavens komen.

Gemeenten handhaafden die regels. Zo moest de gemeente Westvoorne een paar bezoekers van vakantiepark het Kruininger Gors vriendelijk verzoeken om te vertrekken.

Zeeland

De gemeente Goeree-Overflakkee sloot zich echter aan bij de regio Zeeland, waar alleen het recreatief nachtverblijf werd verboden.

Goeree-Overflakkee is een populaire bestemming in het paasweekeinde. Dan komen ook veel Duitse toeristen naar het eiland. Voor burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reden om later dan haar collega's alsnog in te grijpen.

"Doordat dagrecreatie nog steeds mogelijk was, voorzag ik – ondanks de eerder getroffen maatregelen – veel verkeersbewegingen van en naar campings, recreatieparken en jachthavens. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus.

Op Goeree-Overflakkee is het aantal besmettingen met het virus hoog, de druk op het ziekenhuis en onze zorgfaciliteiten neemt toe. Om die reden zie ik mij genoodzaakt om dit besluit te nemen", aldus de burgemeester.

Uitzonderingen

De nieuwe regels gelden niet voor seizoenarbeiders, permanente bewoning, recreatief nachtverblijf in verband met aantoonbare medische noodzaak of tijdelijke bewoning in verband met verhuizing of scheiding. De al toegekende uitzonderingen blijven van kracht.