Bij een motorongeluk in het Westland is dinsdagmiddag een 36-jarige man uit Dordrecht om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Rond half 15:30 uur raakte de motorrijder op de Wippolderlaan in Den Hoorn door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. De motorrijder belandde via een lantaarnpaal op de weg. Zijn motor botste tegen een auto die daar ook reed.

De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.