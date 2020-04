FC Rijnmond in quarantaine: 'Voetballers willen gewoon voetballen'

FC Rijnmond in quarantaine over het eventueel uitspelen van de betaald voetbalcompetities

In FC Rijnmond in quarantaine ging het woensdag over het nieuws dat de KNVB vol blijft inzetten op het uitspelen van de betaald voetbalcompetities in Nederland.

Via een online videoverbinding deden de Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop en vaste tafelgast Geert den Ouden mee aan het gesprek dat onder leiding stond van presentator Bart Nolles. Uiteraard was het hoofdonderwerp wat te doen met het uitspelen van de ere- en eerste divisie tijdens de coronacrisis.

Volgens Dennis van Eersel is het niet realistisch om medio juni weer te voetballen. ''Ik snap de ambities en de wens bij de KNVB, maar het is erg onrealistisch. Ik verwacht niet dat burgemeesters al dan niet met publiek wedstrijden laten spelen binnen hun gemeente. Clubs als Feyenoord hebben fans die echt niet thuis gaan zitten als hun club bijvoorbeeld tegen Ajax speelt'', zegt Dennis van Eersel.

Maatregelen overheid

Ook zijn collega Sinclair Bischop met wie Dennis altijd de wedstrijden van Feyenoord verslaat verwacht niet dat er in juni wordt gespeeld. ''Er zullen tegen die tijd wel wat maatregelen van de overheid en RIVM zijn afgeschaald, maar het verbod op grote bijeenkomsten zeker nog niet deze zomer. Burgemeesters geven inderdaad geen toestemming. Er zitten zoveel haken en ogen aan. Ik denk dat het al een ambitieus plan zou zijn om in augustus aan een nieuwe competitie te beginnen'', aldus Sinclair Bischop.

Economie

Geert den Ouden, vaste tafelgast op vrijdag in FC Rijnmond, verwacht dat de voetballers nog wel de competities willen afmaken. ''Voetballers willen altijd voetballen. Het liefst met publiek, maar als het zonder moet ook wel. Ik denk ook dat de KNVB optimistisch moet blijven over het snel opstarten van het voetbal, omdat ik denk dat het beste is wat we kunnen doen om snel weer te voetballen. Natuurlijk moeten we niet alle adviezen negeren, maar als het kan moeten we zeker gelet op de economie snel weer wat gaan doen'', aldus de oud-prof.

Verder ging het in FC Rijnmond in quarantaine over de financiële gevolgen voor de clubs in de regio en hoe het voetballandschap eruit gaat zien in de komende periode.

Bekijk boven dit bericht het skypegesprek van de sportredactie van Rijnmond over de vraag hoe realistisch het is om de competities af te ronden.