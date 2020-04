Van bellenblaas tot rekensommen: schoolwerk-tuktuk bezorgt het thuis

Directeur Heleen Lezer van de Rotterdamse ZMLK-school (zeer moeilijk lerende kinderen) heeft een klaslokaal vol met huiswerkpakketjes, allemaal klaar voor bezorging. "We willen niet dat onze leerlingen alleen maar voor het scherm zitten, dus hebben we deze leuke werkjes gemaakt."

De inhoud stemt vrolijk. Lezer: "We vallen binnen het speciaal onderwijs. De leerlingen kunnen zo ook thuis doordoen, doorleren en doorervaren." De inhoud varieert van bellenblaas ("lekker naar buiten!"), rijgkralen voor de motoriek, sommetjes met het cijfer zes in de hoofdrol ("ons cijfer van de week") en ook een zakje smakelijke paaseitjes.

Aan de slag

Neandro en zijn oudere zus Rosa nemen het pakket ondertussen dankbaar in ontvangst van Hans. "Kijk, daar kun je lekker mee aan de slag!" Neandro kijkt met een gefascineerde blik naar het Aziatische wagentje dat voor zijn deur staat geparkeerd. "Mooi", zegt-ie erover, kort en krachtig.

Omdat de gebruikelijke bezigheden voor de tuktuks wegvielen - onder andere het vervoeren van de speciale baristas van VSO Heerenwaard - stonden ze stil. Gitte Nagel van overkoepelende stichting BOOR zet ze daarom graag in voor andere scholen. En zo kwamen ze terecht bij de Willeboerschool.

Nagel: "Ze houden we de mensen bezig en de wagens rijdend. En zeg nou zelf: op deze grote paketten doe je echt niet even zomaar een postzegel. Dit werkt veel beter. En het is vooral veel leuker voor de leerlingen zelf."

Daarom roept ze andere scholen op zich te melden. Want de tuktuks kunnen nog veel meer ritjes maken naar leerlingen thuis op hun schoolwerk zitten te wachten.