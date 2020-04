RIVM: 147 nieuwe sterfgevallen door corona

Er zijn op dit moment 2248 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van woensdag. Het aantal sterfgevallen is sinds de vorige update met 147 gestegen.

Dat is een kleinere toename dan dinsdag, toen er 234 nieuwe overledenen door het coronavirus werden gemeld. Het RIVM benadrukte toen al wel dat die grote toename met administratieve redenen te maken had. "Veel van de sterfgevallen op vrijdag, zaterdag en zondag worden op maandag administratief verwerkt en gerapporteerd."

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 20.549 gegaan: een toename van 969 personen ten opzichte van dinsdagmiddag. Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), bedraagt 7735 en is met 308 patiënten toegenomen.

Meer getest

Er wordt sinds maandag meer getest door het RIVM. "De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg of thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening."

"Doordat er meer getest wordt zullen er waarschijnlijk ook meer positief geteste patiënten gevonden worden. Een toename in het aantal meldingen betekent dus niet dat de ziekte zich sneller verspreidt."

Besmettingen en ziekenhuisopnames in de regio

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 136 sterfgevallen in de regio: 104 in Rotterdam-Rijnmond en 32 in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal vastgestelde besmettingen en ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 675 mensen uit de regio in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een stijging van veertig patiënten ten opzichte van de vorige update.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 8 april, 14.00 uur:

Alblasserdam 16 - 7

Albrandswaard 41 - 6

Barendrecht 56 - 22

Brielle 20 - 8

Capelle a/d IJssel 115 - 27

Dordrecht 112 - 56

Goeree-Overflakkee 185 - 40

Gorinchem 82 - 13

Hardinxveld-Giessendam 17 - 1

Hellevoetsluis 35 - 11

Hendrik-Ido-Ambacht 15 - 5

Hoeksche Waard 116 - 58

Krimpen a/d IJssel 31 - 5

Lansingerland 93 - 26

Maassluis 27 - 13

Molenlanden 51 - 15

Nissewaard 77 - 27

Papendrecht 23 - 4

Ridderkerk 57 - 27

Rotterdam 863 - 230

Schiedam 61 - 30

Sliedrecht 21 - 5

Vlaardingen 87 - 23

Westvoorne 20 - 5

Zwijndrecht 32 - 11

Totaal: 2253 besmettingen & 675 ziekenhuisopnames

Lees meer