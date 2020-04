Lichtpuntjes uit een schepnet in Maassluis

Simpel, eenvoudig en een lichtpuntje in duistere tijden voor ouderen in Massluis

Zo'n 80 bewoners van verzorgingshuis De Vloot in Maassluis kregen deze week een vrolijk lampje overhandigd. Lokale onderneming De Lampjesfabriek deelde tientallen lichtpuntjes in duistere coronatijden uit, met een hoogwerker en een schepnet kon dat ook veilig.

"Normaal doen wij sfeerverlichting voor bij de mensen thuis. Nu hebben we van pallethout lamphouders gemaakt, een mooi kleursnoer eraan, onze speciale stekker en een LED-lamp erin. Hup, in het stopcontact en er is licht, ook wanneer het zonnetjes niet schijnt zoals nu", vertelt Robert-Jan Teigeler van De Lampjesfabriek. "Letterlijk een lichtpuntje voor deze mensen en ze reageren allemaal heel enthousiast en zwaaien vanaf de balkons."

Versierde doos

Op de balkons staan bewoners te wachten tot de rode hoogwerker in de buurt is. Met een schepnet krijgen de ouderen een lampje overhandigd in een vrolijk versierde doos.

"Die hebben we vorige week door kinderen in de dagopvang van kindercentrum De Vloot laten versieren. Heel vrolijk en daarom een feestje voor de mensen als ze het uitpakken", zegt de jonge ondernemer van De Lampjesfabriek. "Het valt erg in de smaak, dus misschien moeten we meer uitdeelacties gaan doen. Het idee was eenmalig, maar wie weet?"

Zuurstof

"Oh wat leuk", roept een oudere mevrouw vanaf haar balkon, terwijl ze een doos uit het aangereikte schepnet vist. "Ik ben er blij mee. Ik ben ervan overtuigd dat deze situatie nog wel even zo blijft, maar dit is heel leuk".

Een buurvrouw op de eerste etage zit aan een zuurstofslang. Ook zij pakt de doos met plezier aan. "Ik zit nu in de laatste fase van mijn leven. Heb ook kanker erbij. Het kan nog een paar weken of maanden duren, maar voor mij geen IC-bed hoor", roept ze moedig vanaf haar balkon.

"Ik heb daar allemaal geen zin meer in, joh. Met opgeheven hoofd de eindfase in. Tot het laatste toe jezelf verzorgen. Ik geniet er nog van hoor, lekker op mijn balkonnetje".

Ze zwaait en gaat naar binnen om haar cadeautje uit te pakken.