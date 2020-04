Celstraffen voor Rotterdamse coronaspugers

Een agent was in het gezicht gehoest

Een 39-jarige man had een toezichthouder bespuugd en had geroepen dat hij corona had. Daarnaast had hij in de richting van anderen gehoest, die dicht bij hem stonden.

De verdachte krijgt acht weken cel. Een 20-jarige man had bewust naar het gezicht van een agent gehoest. Hij krijgt twee weken cel, waarvan 11 dagen voorwaardelijk. Dat betekent dat de Rotterdammer direct op vrije voeten komt.

Justitie wil de coronaspugers zo snel mogelijk op zitting laten komen om een signaal af te geven. In deze zaken worden extra hoge straffen geëist.