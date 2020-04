Fractievoorzitter Azarkan vraagt bestuur Denk om terug te treden

Het rommelt de laatste tijd binnen de partij. De Rotterdamse politicus Tunahan Kuzu, een van de oprichters, gaf eind vorige maand aan op te stappen als partijleider. Hij zei dat het werk een te grote privébelasting gaf. HP/De Tijd schreef echter enkele dagen later dat er een machtsstrijd gaande was binnen de partij.

Kuzu beschuldigde zijn partijgenoot en medeoprichter van Denk Selçuk Özturk eerder deze week van 'politieke broedermoord'. Kuzu zou door hem voor de bus zijn gegooid in een persverklaring van het bestuur.

Daarin stond dat de partij Kuzu in 2018 zou hebben gestraft voor een buitenechtelijke affaire door tijdelijk het fractievoorzitterschap van hem af te nemen. Kuzu zei dat zijn collega bewust deze zaak had opgerakeld om hem ten val te brengen.



Kuzu stelde voor om leden van Denk op een algemene ledenvergadering begin juni een oordeel te laten vellen over de kwestie. Azarkan gaat daar niet in mee. "Ik wil voorkomen dat we op 6 juni twee oprichters tegenover elkaar zien staan. Het wordt nu tijd voor rust, vertrouwen en verbinding. We moeten ons focussen op de toekomst om weer die partij te worden waar jullie trots op kunnen zijn."

Azarkan geeft bovendien aan dat hij het huidige bestuur niet goed in staat acht om leiding te geven, omdat ze zelf onderdeel uitmaken van de situatie.

Het bestuur van Denk heeft nog niet op de oproep gereageerd.



Denk heeft drie zetels in de Tweede Kamer. Kuzu heeft eerder aangegeven dat hij niet uit de fractie stapt en zijn Kamerzetel houdt. Denk heeft daarnaast vier zetels in de Rotterdamse gemeenteraad.