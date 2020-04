Meer dan tweehonderd bezwaren tegen Feyenoord City

"Veel mensen maken zich zorgen over de impact van het bestemmingsplan op Stadion Feijenoord en daarmee op de club Feyenoord", vertelt Frans Reichart, die namens Stadion op Zuid het dossier op het stadhuis afleverde.

Er zijn ook mensen die niet via de groep Stadion op Zuid, maar rechtstreeks de gemeente Rotterdam hebben benaderd met hun bezwaarschriften. Stadion op Zuid heeft daar geen zicht op.

'Overtuigd'

"Wat we hopen is dat er een goede overweging wordt gemaakt over datgene wat het beste voor Feyenoord is", meldt Reichart. Er moet volgens Stadion op Zuid een ander plan worden gecreëerd. "Feyenoord City zegt dat er geen Plan B is, waardoor dit plan kwetsbaar is. Wij zijn overtuigd dat dit plan niet het beste voor de club is."

Zolang de financiering niet rond is, de business case niet geaccordeerd is en het bestemmingsplan er niet door is, wil Stadion op Zuid dat er van de Kuip afgebleven wordt. "Dit is zo'n slecht plan. Het gaat niet gebeuren", zegt een overtuigde Reichart.

Bezwaarschriften over het bestemmingsplan van Feyenoord City kunnen tot en met donderdag bij de gemeente worden ingediend.