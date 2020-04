Groen licht voor bouw reizigerstunnel station Gorinchem

De bouw van een reizigerstunnel bij station Gorinchem kan doorgaan. Dat heeft de Raad van Arbitrage besloten. De tunnel zou eigenlijk in december vorig jaar af moeten zijn, maar het werk lag sinds het voorjaar van 2019 stil.

Aannemer Ballast Nedam stopte de werkzaamheden, nadat bleek dat er diepe putten zaten op de plek waar een heistelling moest komen. Het bouwbedrijf werd hierdoor naar eigen zeggen verrast, maar volgens ProRail waren de putten aangegeven op tekeningen die de aannemer eerder al in bezit had.

Een kort geding over deze zaak liep eerder op niets uit, maar de Raad van Arbitrage heeft ProRail nu in het gelijk gesteld. De bouw moet worden hervat.



ProRail verwacht dat de reizigerstunnel eind 2021 gebruikt kan worden. De verschillende perrons van het station moeten door de tunnel bereikbaar worden voor iedereen. Reizigers met een beperking moeten nu nog door een steward over een overwegpaadje worden geleid. In de nieuwe situatie kunnen zij een hellingbaan of lift gebruiken.