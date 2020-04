Rijnmond Helpt: vraag en aanbod

In dit document zie je welke vragen er zijn en wie wat aanbiedt. Neem vooral contact met elkaar op. Overbodig wellicht, maar hou het netjes en let op de voorschriften van het RIVM. Wil je je gegevens gewijzigd zien, stuur dan een mail naar rijnmondhelpt@rijnmond.nl

VRAAG

Michiel vd Bos - Humanitas Rotterdam vraagt (tijdelijk tablets - 0652494559

Paul van Strien - Rotterdam 3052 AJ - vraagt extraatje voor leerlingen Stephanusschool - Paul.vanStrien@rvko.nl

Sladana Ritstier - Hoogvliet - vraagt één of twee laptops voor haar kinderen - sladanaritstier@gmail.com

Wilma Dekker - zoekt iemand die af en toe bij haar dochter langs kan en evt wat eten kan brengen (bij Marconiplein) - wilmadekker3@gmail.com

Veronique Rusland - Wil graag vervoer van Rotterdam Oost naar West, waar ze mantelzorger is

Bouchra Karama - behoefte aan laptop, zodat dochter schoolwerk kan doen - 06-30363356

Cor vd Meer - Pendrecht - hulp nodig bij belastingaangifte - 06-43272784

Reza Eshragi - Spangen - vraagt een nieuwe computer. Oude is stuk. Is afgesloten van buitenwereld - 06-22833599

Frans van Vliet - Delfshaven - Vraagt om de straat schoon te maken bij Leger des Heils in de Dunantstraat - fcmvanvliet@hotmail.com

Madeleine Zimmerman - Vreewijk - Trekt het niet alleen thuis. Wil graag een laptop. En ook een voor haar zoon - 010-2363916

Kathy Thomas - IJsselmonde - Zoekt hulp met boodschappen doen en een praatje. Voelt zich eenzaam - thomasfreespirit@hotmail.com

Pieter Stougje - Geervliet - Zoekt hulp met boodschappen doen en iemand die met hem mee wil naar de coffeeshop. Hij is alcoholverslaafd en instanties willen hem niet meer helpen - p.stougje7@upcmail.nl

Petra van Houten - Mathildestraat 8, verzorgingshuis De Wielewaal in Charlois - Haar dochter woont met vijf andere verstandelijk gehandicapte vrouwen. Haar dochter is 23, maar haar ontwikkelingsniveau is 14 maanden. De families mogen hun kinderen al weken niet zien en er is ook geen dagbesteding. Is er iemand in de tuin die muziek zou kunnen maken? K3 of kinderliedjes? - peetjevanhouten@hotmail.com

AANBOD

HoBoKo staat voor Hond uitlaten, Boodschappen doen, Koken. De meeste mensen geven aan dit te willen doen.

BARENDRECHT

Thalia vd Meer - Naait mondkapjes - thaliavdmeer@gmail.com

CAPELLE A/D IJSSEL

Robert de Vos - HoBoKo - rdv1952.rdv51@gmail.com

DELFT

Mevrouw Vd Werf - HoBoKo - 06-18648682

HOOGVLIET

Hans van Pelt - Gepensioneerd (touringcar)chauffeur - he.vanpelt@gmail.com

LANSINGERLAND

Ilona WK - HoboKo en palliatieve zorg - info@swsl.nl

MAASSLUIS

Jeanne Swaan - HoBoKo - jeannes@caiway.net

NIEUWERKERK

Dick Groen - HoBoKo - dickgroen@outlook.com

PORTUGAAL

Derk Birnie - is kinderarts, wil helpen - derk_birnie@icloud.com

ROCKANJE

Hanneke Oostdijk - wil bellen met eenzame mensen - Hannekevanborselen@hetnet.nl

ROTTERDAM - kijk naar de postcode in welke wijk je hulpt zoekt

Bastiaan van Hees - Delfshavenhelpt.nl - HoBoKo - 010-7470022

Judith Besjes - Rotterdam Noord - HoBoKo - 06-48123354

Ria Olsthoorn - wil ouderen bellen - riaolsthoorn55@gmail.com

Edwin Zeeven - HoBoKo - edwin.nr13@gmail.com

Brenda Wessels - HoBoKo - brenda_wessels@hotmail.com

Wesley vd Vall - Psychosomatische ondersteuning en HoBoKo - wesleyvandervall@live.nl

Brigitte Keijzer - IJsselmonde - Hulp in thuiszorg - b.keijzer1@gmail.com

Dorien van Mulligen - Rotterdam West - HoBoKo - dorienvanmulligen@hotmail.nl

Frans Bleiksloot - Wil actie opzetten om mensen terug te halen die op zee zitten - fransbleiksloot@gmail.com

Ellen Stam - gratis boodschappen service - www.outdoorworkoutsrotterdam.nl

Sabine Maertens - ondernemers en ouderen helpen in Feijenoord - corona@wijkcooperatie.org

Paul Bouwens (van Verhip) - HoBoKo in Lloydkwartier - 010-4766869

Pauline Wiersema - Rotterdam Zuid - werft vrijwilligers en biedt aan - 06-46731732

Guido van Winden - namens Rotterdams Studenten Corps - HoBoKo - 06-39457997

Johan Janssens - deelt Opzoomer pakketten uit - 06-48267634

Corry Toxopeus - 3066 RA - HoBoKo - corrytoxopeus@outlook.com

Nilza Miranda - 3061 MH - HoBoKo - nilza_miranda13@hotmail.com

Yvonne Wezelenburg - 3067 TZ - HoboKo - ywezelenburg@hotmail.com

Elly Beks - 3021 WV - HoBoKo - bekselly20@gmail.com

Liliane van Noort - 3039 ZM - HoBoKo - noort.v.lc@hetnet.nl

Maureen Bisessar - 3035 SN - HoBoKo - maureenbisessar@hotmail.com

Dunya - 3072 MK - 'geboren probleemoplosser', ook voor vrolijk gesprek - dunyarocks@gmail.com

Joke Dat - 3076 BH - biedt doos handschoenen aan - jokedat55@gmail.com

Dick Koene - 3037 NH - HoBoKo - dickkoene@upcmail.nl

A Chouam - 3072 VA - HoBoKo - 0619748332

Josephine van Dort - 3051 CB - HoBoKo - 0638100640

Zoë van der Kust - 3021 EE - Is docent. HoBoKo - zoevanderkust@gmail.com

Marie Vermeiren - 3021 NR - wil mensen verbinden dmv brieven schrijven - pandemia.penpals@gmail.com

M Deliboyraz - 3086 JL - HoBoKo - ST-Assistance@outlook.com

Cher van Pelt - 3035 KM - HoBoKo - chervpelt@gmail.com

Leon Remie - 3063 HA - HoBoKo - leon@leonremie.nl

Gerrit Kwebeman - 3067 KK - HoBoKo - kuiters_60@hotmail.com

Paul Best - 3031 SW - HoBoKo - paulbest600@gmail.com

Dina Verhagen - 3082 PL - HoBoKo - dinahoekstra2719@gmail.com

Abjini Blom - biedt online coaching aan, voor werk-, relatie-, en gezondheidsproblemen - bacoaching.abjini@gmail.com

Debbie van der Veen - 3081 MM - HoBoKo - debbievanderveen@gmail.com

Heuwell Braker - 3079 PM - HoBoKo, kan goed Surinaams koken - heuwell@hotmail.com

Mevrouw Smit - 3069 CA - wil fruit kopen en uitdelen onder ouderen - ssrotterdam2008@hotmail.com

Renske van Ginkel - 3011 TD - HoBoKo - renskevanginkel@hotmail.com

Coen Haanskorf - 3061 CZ - HoBoKo - 0641971604

Yvonne Kalkhoven - Alexanderpolder - HoBoKo - 06-29139524

Inge Verloop - Bloemhof - mensen bellen of helpen met boodschappenpakketten - 010-4840104

Nasha Tarbi - Crooswijk - HoBoKo - nashatarbi7@gmail.com

A Kempers - 3076 PR - kan helpen als chauffeur - ack@chello.nl

Mevrouw Mathoera - Kralingen - HoBoKo, samen met zus - 0687003277

Sanne Hemken - 3071 KM - HoBoKo - sannehemken@gmail.com

Karen - 3078 BJ - Pedagoge. Specialisatie verslaving/psychiatrie. Wil luisterend oor zijn - mamaenevandro@live.nl

K van Wagtendonk - 3033 HD - HoBoKo - undafonk@gmail.com

Kaylee Goud - 3077 BB - HoBoKo - kayleemgoud@hotmail.com

Rogier van Eendenburg - wil eenzame ouderen helpen met wandelingetje - 0619630861

Manon de Neef - Rotterdam Noord - HoBoKo - rijnmondhelpt@rijnmond.nl

Lennart - 3061 ZW - HoBoKo - lennarthulskerappleid@gmail.com

Coen - 3061 CZ - HoBoKo - 0641971604

Jeremiah - 3042 TL - HoBoKo - 0644855534

Wouter - 3011 XL - HoBoKo - woutermhollander@gmail.com

Mariem Agzennay - Delfshaven - HoBoKo - m_agzennay@live.nl

Ronald Collee - 3039 LG - heeft gratis een kleine Notebook - collheu@kpnmail.nl

ROZENBURG

Annemarie de Groot - HoBoKo - degrootama@hotmail.com

SCHIEDAM

Cavit Tuncer - HoBoKo - fener51@hotmail.com

Carla Benningshof - HoBoKo - carlabenni@hotmail.com

Luitjan Slooten - HoBoKo - luitjan.slooten@gmail.com

SPIJKENISSE

Tyron Cijntje - HoBoKo - tyroncijntje40@gmail.com

Yvonne van Kampen - HoBoKo - ykampen@chello.nl

Jan Modderman - Chauffeur met rijbewijs BE (aanhanger tot 3500 kilo) - jmodderman53@gmail.com

VLAARDINGEN

Ineke Klaassen - wil verhalen voorlezen via Skype - klaassenineke@hotmail.com

Marloes Poldervaart - HoBoKo - rijnmondhelpt@rijnmond.nl

Deborah Kuiper - HoBoKo - kuijperdeborah@gmail.com

ZUIDLAND

Ria Kramer-Freher - Gepensioneerd als thuiszorg - riakramerfreher@gmail.com