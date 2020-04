Nieuws waar je blij van wordt: Creatief met eieren en herken jij deze thuiswerksituatie?

🌕 Super Moon EuromastVannacht stond de maan het dichtst bij de aarde in 2020. Hierdoor is de maan groter en feller dan normaal. En dit ging ik natuurlijk zo goed mogelijk proberen vast te leggen.Ik wilde de grootte van de maan zo goed mogelijk laten terug komen in de foto. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van mijn telelens en een gebouw uitgezocht op de voorgrond om schaal aan te brengen, namelijk de Euromast. Door volledig in te zoomen met een telelens lijkt de maan in verhouding nog groter. De foto heb ik gepland met behulp van de PhotoPills app. Hiermee kan ik zien waar, wanneer en hoe hoog de maan staat. Zo heb ik de juiste locatie gevonden om deze foto te maken. •Last night, the moon was the closest to Earth in 2020. This makes the moon bigger and brighter than normal. And of course I was going to try to capture this super moon.I wanted the size of the moon to be reflected in the photo as best as possible. For this I used my telephoto lens and picked a building in the foreground to bring scale in the picture. I use the Euromast in Rotterdam. Zooming in completely with a telephoto lens makes the moon appear even larger in proportion. I planned the photo using the PhotoPills app. This allows me to see where, when and how high the moon is. That is how I found the right location to take this photo.📸 Sony A6400 & Sony 70-350mmF11 | 1/160 sec. | ISO 400 | 350mm#gersmagazine #rotterdamhotspots @nu.nl @nos