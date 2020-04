Vliegtuig met een bedankje boven ziekenhuizen in en om Rotterdam

Het vliegtuig vloog van het Maasstad Ziekenhuis via het Ikazia ziekenhuis en het Erasmus MC naar het Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland in Schiedam. Een idee van zorgondernemer Samuel Schampers namens Cure+, Centrum Orthopedie Rotterdam en Sportgeneeskunde Rotterdam.

De actie met het vliegende spandoek was vooral symbolisch. Schampers vertelt dat hij woensdag meteen enorm veel reacties kreeg van zorgmedewerkers, die hem foto's stuurden van het overvliegende doek.

"Zij hebben het nu moeilijker dan wij, ze werken dag en nacht voor alle Rotterdammer", zegt Schampers.

Bericht gaat verder onder de video



Hij heeft zijn eigen medewerkers aangemoedigd zich aan te melden als extra handen voor de zorg. Veel behandelingen in de bewegingszorg liggen stil, omdat fysiek contact met patiënten alleen nog maar mag met beschermende middelen, die hard nodig zijn in de ziekenhuizen.

Blijven bewegen met video's

Hij probeert daarom een deel van zijn werk te blijven doen door te videobellen met patiënten. "We zetten Facebook en Youtube vol met live-trainingen: hoe blijf je in beweging? Ook als je de deur niet uit kunt, kun je oefenen met een stoel, een balletje of een flesje water. Met name de kwetsbare groepen hebben nu zwaar."

In het ergste geval krijgen ziekenhuizen het straks ook nog druk met mensen die te lang niet zijn behandeld aan fysieke klachten. "We hopen dat we snel weer die fysieke zorg kunnen bieden om de ziekenhuis te ontlasten", zegt Schampers.