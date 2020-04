Bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht naar 12 juli

De laatste keer dat Feyenoord de beker won was in 2018.

Mocht het licht op groen gaan en we in Nederland de betaald voetbalcompetities afmaken dan heeft de KNVB een nieuw speelschema klaar. Dinsdag lekte al uit dat het de bedoeling is dat medio juni weer wordt opgestart met AZ-Feyenoord, die in februari vanwege de storm was afgelast.