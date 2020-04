Aantal coronapatiënten op IC neemt voor het eerst af

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland afgenomen. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntspreiding dat gevestigd is in het Erasmus MC in Rotterdam woensdagmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 1408 coronapatiënten, waarvan er 52 op een ic in Duitsland liggen.

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en bestuurder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg spreekt van goed nieuws. "Het is voor het eerst in de afgelopen weken dat we een kentering zien. Eerst zagen wij een langzame afname van de stijging en nu zien we voor het eerst een daling."

Dat geldt ook voor het aantal 'gewone' ziekenhuisbedden dat wordt bezet door coronapatiënten. Dat daalde in de afgelopen 24 uur van 2800 naar ruim 2700.

Hij noemt de druk op de IC nog ongekend hoog. Naast de 1356 coronapatiënten liggen er ook nog zo'n 375 mensen met andere aandoeningen op de IC's. "Dat is ruim twee keer zoveel als normaal. De Duitse hulp is nog steeds erg wenselijk."

Kuipers stelt dat Nederland in een soort stabilisatie lijkt te komen. Pas als het totaalaantal patiënten op de IC onder de duizend komt, kan er wat hem betreft gedacht worden aan het versoepelen van de maatregelen. "We kunnen in onze modellen ongeveer twee weken vooruitkijken. En dat aantal van duizend zal zeker niet de komende twee weken worden bereikt."

