Rijnmond-poll: Kleine meerderheid wil via app gewaarschuwd worden voor coronabesmetting

De app die het kabinet wellicht wil uitzetten in het land geeft mensen een waarschuwing op hun telefoon wanneer blijkt dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. 54,9% van de stemmers wil hiervan gebruik maken en maakt zich daarbij niet druk om hun privacy.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de privacy van burgers kan worden gewaarborgd, en een kans op misbruik bestaat. 45,1% van de stemmers is daar bang voor en is daarom tegen de inzet van een app.

Het is nog onduidelijk of deze app verplicht wordt, maar minister De Jonge gaf al wel aan dat het alleen zin heeft als deze massaal wordt gebruikt.

Critici vrezen dat grondrechten van burgers door deze apps na de coronacrisis blijvend worden ingeperkt.