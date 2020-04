Rijnmond Helpt: lingeriemaker Fabienne maakt schorten voor zorghelden

Fabienne Hansoul is van huis uit lingeriemaker. Maar tegenwoordig zijn het voornamelijk schorten voor zorgverleners die langs haar naaimachine gaan. Via de website naaihelden.nl wil ze geld ophalen voor schorten en laten zien hoe anderen schorten kunnen maken.

Fabienne dacht na over hoe ze haar talenten tijdens deze crisis op een andere manier kon inzetten. Ze vernam via een bevriende huisarts, Naomi Beks, dat er een tekort was aan schorten. In een weekend tijd maakte Fabienne twintig schorten voor Naomi en andere zorgverleners bij Medisch Centrum Hillegersberg.

'Het is onze bescherming'

Huisarts Naomi is gestoken in een schort met de kleuren rood en wit. Ze heeft weinig tijd, want na haar dienst in de praktijk in Hillegersberg heeft ze nachtdienst in de huisartsenpost. Ze onderstreept het belang van de schorten. "Dit is onze bescherming. Het zorgt ervoor dat we ons werk veilig kunnen doen."

Het schort is ook praktisch, want het beschermt de onderliggende kleding van de zorgverlener en bedekt de armen. "Je bent helemaal ingewikkeld."

De schorten zijn wasbaar en Fabienne heeft er al dertig gemaakt in verschillende kleuren en kleurcombinaties. Ze hoopt dat de coronacrisis snel voorbij gaat. Tot die tijd blijft ze schorten voor de zorghelden maken. "Voorlopig zitten we er in en moeten we er het beste van maken."