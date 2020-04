Leefbaar Rotterdam: Stop geld voor energietransitie in coronacrisis

Tekorten

De grootste oppositiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat nu al gekeken moet worden naar waar al het extra geld vandaan moet komen dat de gemeente de komende periode kwijt zal zijn aan financiële noodmaatregelen voor getroffen ondernemers in de stad. Ook loopt de gemeente veel inkomsten mis door de coronacrisis, zoals parkeergeld en toeristenbelasting.

Joost Eerdmans: “We worden geconfronteerd met enorme tekorten voor de begroting in november. We moeten dus nu nadenken waarop we willen bezuinigen. Willen we snijden op de openbare ruimte, op de ouderenzorg of in voorzieningen voor jongeren, sport en spel of veiligheid? Nee, dat willen we niet”.

Tekst gaat verder onder de video.



Gasloos

Leefbaar zou willen dat er een (tijdelijke) stop komt op maatregelen voor de energietransitie, zoals het gasloos maken van woonwijken. “Ik zeg: druk de pauzeknop in. Het zijn enorme bedragen, zoals in IJsselmonde waar voor 3 miljoen euro honderd huizen van het gas af worden gehaald. Het is geen probleem om dat een jaar of twee jaar uit te stellen”, aldus Eerdmans.