Tweeduizend mensen downloaden corona-app Maasstad Ziekenhuis

Een naar kuchje, hoge temperatuur of last van kortademigheid? Is het corona of een gewone griep of verkoudheid? Bijna tweeduizend mensen hebben inmiddels een speciale app van het Maasstad Ziekenhuis gedownload, waarmee inwoners van bepaalde postcodegebieden snel geadviseerd kunnen worden over hun klachten.

De app was al langer in gebruik door het OLVG in Amsterdam, maar sinds een week werkt ook het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis ermee.



"We zien de laatste dagen een flinke toename van downloaden. Er zijn zo'n 1500 actieve gebruikers", legt longarts Gea Helfrich van het Maasstad Ziekenhuis uit. Mensen geven in de app een aantal gegevens door, zoals hun temperatuur en of ze last hebben van kortademigheid of hoestklachten. "Bij bepaalde scores gaat er een alarmbelletje klinken en neemt een belteam contact op met de gebruiker."

De app is momenteel alleen toegankelijk voor gebruikers uit bepaalde postcodegebieden in de gemeente Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Nissewaard en Hoeksche Waard. Het ziekenhuis onderzoekt of dit gebied uitgebreid kan worden. Dagelijks worden zo'n honderd meldingen afgehandeld.

De app heeft mensen al verder geholpen, weet de longarts. "We hebben zelfs bij iemand besloten om diegene naar het ziekenhuis te sturen", zegt Helfrich. "Je merkt toch dat sommigen het heel lastig vinden om hun klachten in te schatten. De app zorgt voor bewustzijn."

Patiënten op IC

Woensdag werd bekend dat het aantal coronapatiënten op de IC's voor het eerst sinds de uitbraak van het virus in Nederland is gedaald. Maar Helfrich staat nog niet te springen. "Je ziet wel vaker dat iets daalt en dat er dan opeens weer een stijging is. Ik probeer me er nog niet te veel door te laten leiden."

Het is nog altijd aanpoten op de IC. "De werkdruk is nog steeds hoog en dat zal denk ik nog wel even zo blijven", zegt Helfrich. "Het is voor het personeel ook heel pittig om mensen achter een gesloten deur te laten, zonder familie. En als ze van de IC afkomen zijn ze ook nog heel ziek en zwak."

Helfrich gaat verder: "Wij zijn dan eigenlijk ook best eng voor die mensen, want ze kunnen alleen onze ogen zien (vanwege de beschermende kleding, red.). We kunnen niet even een knuffel geven of een aai over de bol. Dat mag niet."

Lees meer