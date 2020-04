Rijnmond Helpt, dag 15: Puzzels voor dementerende mensen en oma blij met tablet

Een bijzondere dag. Presentator Erik Lemmers is 53 jaar geworden en wordt op onze Facebookpagina al vroeg door verschillende mensen gefeliciteerd. Dennis Kranenburg is zijn vervanger en samen met Frank Stout spreken zij om 10.40 uur over Rijnmond Helpt. Er is speciale aandacht voor Maria Martinez, die een prachtig verhaal schreef op onze pagina. Ze vraagt puzzels, lekkers, kleurplaten en potloden voor de mensen van Antonius Binnenweg, afdeling Dominicus. Zij werkt met dementerende mensen tussen de 35 en 65 jaar. Op de radio spreekt ze met zoveel liefde over hen. "Het zijn geen patiënten, het zijn ónze mensen." Luister het fragment hierboven zeker terug.

Dat geldt ook voor het radiogesprek met Oma Vriends en haar kleinzoon Calvin. Dankzij Helpdigitaal kreeg oma een tablet om met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind te bellen. Een prachtig initiatief.

Verslaggever Tenny Tenzer nam een kijkje bij lingeriemaker Fabienne Hansoul. Tegenwoordig zijn het voornamelijk schorten voor zorgverleners die langs haar naaimachine gaan. Via de website naaihelden.nl wil ze geld ophalen voor schorten en laten zien hoe anderen schorten kunnen maken. Tekst gaat verder na video.

Op de Facebookpagina zien we dat de 500 planten die door de zussen Sezem en Ceren zijn ingezameld een prachtige bestemming krijgen. Honderd zijn er opgehaald door Anita de Wreede en gebracht naar Conny Smit om haar flat op te fleuren. Of beter gezegd: om de bewoners van haar flat blij te maken. Prachtig dat de mensen elkaar via Rijnmond Helpt weten te vinden. Precies waarvoor wij hier twee weken geleden zijn mee begonnen.

Hopelijk geldt dat ook voor Petra van Houten.

Haar meervoudig gehandicapte dochter Sabrina is 23 jaar, maar heeft een ontwikkelingsniveau van 14 maanden. Ze woont met vijf andere meiden in de Wielewaal in Charlois. Petra schrijft: "Momenteel mogen we haar al weken niet zien uiteraard en ze hebben ook geen dagbesteding. Het zou zo fijn zijn als er muziek gemaakt kan worden bijvoorbeeld in de tuin. Muziek van K3 of kinderliedjes. Hoop zo dat m'n initiatief lukt om hun dag een beetje op te fleuren."