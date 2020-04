NASSEN MET NINA || KARNI STOBA

De video is te zien via de Instagram van SOW, het recept staat hieronder.

Ingrediënten voor 4 personen:

- 750 gram runderstooflappen in blokjes

- 300 gram wortel

- 200 ml water

- 10 gedroogde pruimen

- 2 tenen knoflook

- 1 laurierblad

- 1 ui

- 1 klein blikje tomatenpuree

- 1 eetlepel groentebouillonpoeder

- 1 glas bier of rode wijn

- 1 tomaat

- 1 Spaanse peper

- 1 middelgrote aardappel

- 1 bosui

- 3 kleuren paprika

- 4 eetlepels Ketjap Manis (AA)

- Snufje komijn

- Olijfolie

- Zout naar smaak

- Zwarte peper naar smaak

- Paprikapoeder naar smaak

- Kerriepoeder naar smaak

- Een paar taakjes koriander

Het recept:

STAP 1:

Doe de olijfolie in een stoofpan en voeg het vlees toe.

Snipper de ui en knoflook en voeg deze toe aan het vlees.

Bak het vlees tot het rondom gebakken is, dus niet meer rood.



STAP 2:

Voeg de tomatenpuree, het water en groentebouillon toe.

Vervolgens ook de tomaat in blokjes, ketjap, komijn, peper, zout en het laurierblad.

Laat dit minimaal 3 uur zachtjes stoven met de deksel op de pan. Roer af en toe door.



STAP 3:

Bereid het garnituur. Snijd de paprika, aardappel en wortel in middelgrote stukjes. Kook de wortel en aardappels beetgaar en rooster de paprika. Door dit apart te bereiden blijft het gerecht kleurrijk.



STAP 4:

Bijna klaar! Dit kan je zien aan de bounce in het vlees en door het proeven van de saus. Voeg vervolgens 15 minuten voordat je helemaal klaar bent de grofgesneden koriander, Spaanse peper en de pruimen toe. Roer het geheel goed door elkaar.



STAP 5:

Voeg 5 minuten van tevoren het garnituur toe en roer dit goed door elkaar.



STAP 6:

Opscheppen en nassen maar!



Tip: Het gerecht is lekker om te serveren met wat rijst, gebakken bakbanaan en verse bosui voor de knapperig bite.