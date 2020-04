Regionale monumenten maken kans op compliment

‘Moeder’ in Heinenoord, ‘Mission Belle B-17G Memorial' in Nieuw-Lekkerland en het 'Spitfire Monument' in Brandwijk zijn genomineerd voor het Compliment voor een oorlogsmonument. De provincie Zuid-Holland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei reiken het compliment, dat bestaat uit een geldprijs en een kunstwerk, eind april uit.

Het Spitfire Monument in Brandwijk (gemeente Molenlanden) herinnert aan het neerstorten van een Britse bommenwerper op 20 mei 1944. De Britse Spitfire was op de terugweg van een bombardement op Duisburg. Een Duitse jager schoot het vliegtuig boven Brandwijk neer.

Van de zeven inzittenden overleefde alleen de piloot de crash. Het monument, met daarin de vliegtuigmotor van de Spitfire, is in 2017 onthuld. De motor werd in 2015 opgegraven uit een weiland en is vervolgens opgeknapt.

Wraakactie

De kanshebber uit Heinenoord is een monument dat niet lang na de Tweede Wereldoorlog is onthuld. ‘Moeder’ staat sinds 20 mei 1950 langs de N217 bij Heinenoord op de plek waar op 18 februari 1945 tien mannen door de Duitsers werden gefusilleerd. Dat was een wraakactie voor de moord op de NSB-burgemeester van Nieuw-Beijerland, Piershil en Goudswaard. Eén van de tien slachtoffers slaakte de kreet “moeder”, daar is het monument op gebaseerd.

Ook ‘Mission Belle B17G’ is een vrij jong monument. Het is sinds 2018 te vinden in Nieuw-Lekkerland. Dit monument herinnert aan het neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper in de rivier de Lek tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk op 1 december 1943. Drie van de tien bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.

Vijf nominaties

Naast de drie monumenten uit Heinenoord, Brandwijk en Nieuw-Lekkerland zijn ook twee monumenten uit het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland genomineerd. Het Compliment voor een oorlogsmonument bestaat uit duizend euro en een kunstwerk. Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit is voorzitter van de jury die de monumenten beoordeeld.

Vanwege de coronacrisis gaat de feestelijke uitreiking van het Compliment voor een oorlogsmonument niet door. De winnaar zal eind april op een andere manier bekend gemaakt worden.