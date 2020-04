Rotterdamse gemeenteraad weer aan het werk

Begroting

Sinds het ingaan van de corona-maatregelen wordt in het Rotterdamse stadhuis niet meer vergaderd. De afgelopen weken is hard gewerkt om via een videoverbinding vanuit huis met elkaar zaken te kunnen bespreken. In de eerste videovergadering werd woensdag besloten welke onderwerpen voorrang verdienen of waar op korte termijn een besluit over moet worden genomen. Zoals de begroting en de financiële gevolgen van de corona-crisis.

Songfestival verschuiven

Ook belangrijk zijn de gevolgen van het verschuiven van het Eurovisie Songfestival naar 2021. Dat zou Rotterdam 15 miljoen euro gaan kosten. De gemeenteraad wil 23 april een beslissing nemen over het organiseren van het songfestival in 2021. Ook besloot de raad snel te gaan vergaderen over de bouw van duizenden nieuwe woningen.

Thuiswerken

Na afloop was PvdA-fractievoorzitter Co Engberts tevreden over de eerste videovergadering: "Zo klaar. Het was goed en gaat efficiënt". GroenLinks-raadslid Jeroen Postma zou liever weer gewoon op het stadhuis vergaderen om meer contact te hebben met zijn collega's en de Rotterdammers. "Maar de gezondheid van ons allemaal staat op nummer één. Daarom blijven we zo lang als nodig is thuiswerken."