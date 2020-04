Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen geluidsoverlast snelwegen

Volgens berekeningen hebben zo'n 1900 woningen in Zuid-Holland teveel last van de herrie van snelwegen. Het gaat onder meer om huizen langs de A4, A13, A15, A16, A20, A29 en N3, waarbij het geluid van de snelweg boven de 65 decibel uitkomt. Voor veel woningen langs deze wegen geldt echter dat de herrie onder dit niveau blijft, waardoor maatregelen niet nodig worden geacht.

Wie wil zien of zijn huis of buurt in aanmerking komt voor een van de geluidsbeperkende maatregelen van Rijkswaterstaat, kan daarvoor terecht op een speciale website . In Rotterdam zijn dat 784 woningen en in Dordrecht 109. De bewoners van deze huizen zijn al per brief op de hoogte gebracht.

Een stuk van onder meer de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en afslag Rotterdam-Feijenoord krijgt stiller asfalt. Dat geldt ook voor de A20 tussen Rotterdam-Overschie en Delfshaven en voor de A15 bij Boven-Hardinxveld. Langs een deel van de A13 bij knooppunt Kleinpolderplein waar nu nog geen geluidsscherm is, wordt er een geplaatst.

De geluidsmaatregelen worden in twee fases uitgevoerd. Eerst zijn bijna 1500 woningen met de hoogste geluidsbelasting aan de beurt. De maatregelen die voor de andere 450 woningen worden genomen, worden eind dit jaar bekend gemaakt.