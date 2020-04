Auto's staan stil door thuiswerken: 'Accu wordt een zorgenkindje'

"Een auto staat wel vaker voor een langere tijd stil, bijvoorbeeld voor een vakantieperiode. Twee tot drie weken gaat redelijk zonder gevolgen. De periode die we nu achter de rug hebben, zouden de meeste auto's dus probleemloos uit moeten rollen", zegt Van der Drift.

'Hopeloze situatie'

Maar nu de periode van coronamaatregelen verlengd is, krijgen de ANWB en garagebedrijven meer klachten over startproblemen. "Er zijn al meer accu's die het begeven. Ze kunnen het best even aan, maar met alleen een ritje naar de supermarkt en weer terug krijgt de accu weinig gelegenheid om opgeladen te worden. Als ik een zorgenkindje moet aanwijzen, is dat dus wel de accu."

Startkabels om de boel toch aan de gang te krijgen, kunnen niet altijd uitkomst bieden. "Als de accu echt ontladen is, dan is het een hopeloze situatie en is het kwaad al geschied. De kans is groot als je hem dan gaat opladen, dat er inwendig wat gebeurt met die accu. Platen kunnen bijvoorbeeld krom trekken. Een hele nieuwe accu is dan vaak de enige oplossing."

Van der Drift geeft als advies om het zover niet te laten komen. Probeer te voorkomen dat de accu helemaal leegraakt door af en toe een rondje te rijden. "Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn."

Banden minder rond

Een rondje rijden is niet alleen goed voor de accu, maar ook voor de banden. Als een auto namelijk weken op één plek staat, zakken de banden uit. "Je kan je voorstellen dat een band daar minder rond van wordt", zegt onze expert. Dit probleem kan ook verholpen worden door de bandenspanning tijdelijk te verhogen als je weet dat de wagen langere tijd zal stil staan. "Maximaal 0,5 bar erbij, dan anticipeer je daarop."

Een sopje over de buitenkant halen is geen overbodige luxe, ook niet als een wagen lang stil staat. "Vogelpoep weken laten zitten? Daar wordt een auto niet beter van", zegt Van der Drift. De poep kan schadelijk zijn voor de lak van de auto.

'Buiten de spits soms drukker dan in de spits'

Maar er zijn ook voordelen aan het weinig op pad gaan met de auto. Uiteraard doe je nu langer met een tank dan bij dagelijks gebruik, maar ook voor het milieu heeft het positieve effecten. "Het KNMI heeft al geroepen dat de stikstofuitstoot aantoonbaar is teruggelopen. En de verkeersinformatie is nog maar summier. Het is buiten de spits soms drukker dan ín de spits. Dat is dan misschien een winst die we nu behalen."

