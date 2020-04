Het weer van vandaag: volop zon en warm

Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Met een middagtemperatuur tussen 18 graden aan zee en 21 graden in het oosten van de regio is het minder warm dan gisteren. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4.

Vanavond en vannacht is het tamelijk helder en koelt het af naar 6 graden. De zwakke tot matige wind waait uit het oosten tot noordoosten.

Ook morgen is het prachtig weer met veel zonneschijn en alleen velden met sluierbewolking. Er staat een matige oostenwind en het wordt 's middags 18 graden.



Vooruitzichten

Tijdens het Paasweekend veel zon en tussen zondagavond en maandagochtend een bui. Eerst is het warm met in de middag een temperatuur van 21 graden, op maandag is het aanzienlijk kouder met nog slechts een middagtemperatuur van 11 graden. In de loop van volgende week warmt het opnieuw flink op.