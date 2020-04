Woning bleek geen drugslab, bewoner kwaad om 'onterechte' inval politie

"De politie schreeuwde: kom naar buiten, handen omhoog, in je nek. Buiten begon een agent in mijn oor te schreeuwen: is er een drugslab, zijn er nog meer mensen in huis?" vertelt Alexander geschrokken.



De politie bleek een tip te hebben gekregen dat er een drugslab in de woning zou zijn, iets met jerrycans en een chemische lucht. Al snel bleek dat er van drugs in het huis geen enkele sprake was, laat staan van een lab. Alexander heeft geen idee wie die tipgever is. "Mijn advocaat probeert het te achterhalen, maar dan nog... je koopt er niks voor."

Schietvereniging

Alexander denkt dat het machtsvertoon mogelijk iets te maken heeft met zijn lidmaatschap van een schietvereniging: "Daarom dachten ze misschien dat het gevaarlijk was. Maar juist omdat ik lid ben van zo'n vereniging ben ik al gescreend en heb ik een bewijs van goed gedrag."

De politie richtte aardig wat schade aan in het huis van Alexander. "Ik wil geld om dingen te kunnen repareren en sowieso lijkt een excuus me wel op zijn plaats."

Reactie politie

De politie zegt in een schriftelijke reactie dat ze een melding kregen van een verdachte situatie: "Uit de omschrijving van wat de getuige zei, ontstond het vermoeden dat er sprake kon zijn van een drugslab. Uiteindelijk zijn we met een speciale procedure binnengevallen. De man is niet aangehouden. Dat hebben we hem ook uitgelegd in een gesprek. We staan altijd open voor een nieuw gesprek."