Waterbus krijgt nieuwe exploitant

De exploitatie van de Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden komt in andere handen. Arriva en rederij Doeksen, die dit vervoer over water nu exploiteren, hebben het in de aanbesteding afgelegd tegen de combinatie Aqualiner en Swets ODV Maritiem BV.

De provincie Zuid-Holland kon in eerste instantie geen geïnteresseerden vinden om het vervoer over water uit te voeren. Na het aanpassen van de voorwaarden kwam daar verandering in en meldden eerder genoemde partijen zich.



"We zijn blij dat er twee aanbieders zijn geweest, daardoor hebben we een goede vergelijking kunnen maken", zegt Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De keuze viel uiteindelijk op de combinatie Aqualiner BV/Swets, omdat zij het beste bod hebben uitgebracht.

Met de nieuwe vervoerder worden ook wijzigingen aangebracht in de dienstregeling. Zo wordt Kinderdijk het hele jaar vanuit Rotterdam over water bereikbaar en komt er een nieuwe waterbushalte bij het Rivium in Capelle aan den IJssel.

Reizigers tussen Papendrecht en Zwijndrecht moeten nu nog overstappen in Dordrecht, maar daar komt verandering in met een rechtstreekse verbinding. Ook wordt het hele jaar gevaren op Sliedrecht.

De nieuwe vervoerder gaat varen met een nieuwe vloot, die deels bestaat uit zero-emissie vaartuigen. Ook zijn de nieuwe schepen voorzien van een invalidetoilet en kunnen er elektrische fietsen aan boord worden opgeladen. Het contract gaat in 2022 in. De concessie geldt voor acht jaar.