Ook Poetry International uitgesteld om coronavirus

Het jaarlijkse evenement Poetry International in Rotterdam gaat deze zomer niet door. "Door alle coronamaatregelen in binnen- en buitenland is het onmogelijk om een volwaardig festival voor te bereiden", laat de organisatie weten.

"In de eerste plaats maken we ons nu vooral zorgen over de gezondheid en de onzekere toekomst van dichters, vertalers, artiesten en anderen", gaat de organisatie verder. "We zullen hen, daar waar we kunnen zoveel mogelijk ondersteunen."

Poetry International zou plaatsvinden van 25 tot en met 28 juni in De Doelen in Rotterdam. De organisatie kijkt nu of bepaalde dichters, poëzie en programma's online alsnog gepresenteerd kunnen worden. Zo gaan online schrijfcursussen online door. Ook komen er online boekenclubs.

De jury van de C. Buddingh'-prijs 2020 komt ook virtueel bijeen om een shortlist te maken van vier poëziedebutanten, die nog deze maand bekend zal worden.