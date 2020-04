Verpleeghuizen: het aantal coronagevallen gaat nog stijgen

Verpleeghuizen: 'Het virus is moeilijk in te dammen'

In één op de vier verpleeghuizen in Rotterdam komen besmettingen voor met het coronavirus. En het aantal besmettingen zal waarschijnlijk nog toenemen ook. Dat zegt Guy Buck, van koepelorganisatie Conforte van de verpleeghuizen in Rotterdam. Donderdag maakte de koepel bekend dat in de verpleeghuizen ruim vijftig ouderen zijn overleden aan het coronavirus.

Dat het aantal besmettingen in de Rotterdamse verpleeghuizen nog steeds stijgt komt voor Buck niet als een verrassing. "Het virus is moeilijk in te dammen", zegt Buck.



Rotterdam kent 118 verpleeglocaties. En er werken ongeveer 25 duizend zorgmedewerkers. "En we zijn enorm trots op die mensen", gaat Buck verder. "Het zijn zware omstandigheden en het is een heftige periode."

Leeuwenhoek

Op een afdeling in het verpleeghuis Leeuwenhoek van Humanitas zouden de afgelopen weken zeker vijftien bewoners van een afdeling voor ouderen met dementie zijn omgekomen door het coronavirus. Dat schreef NRC donderdag.

Buck wil niet op de situatie ingaan, behalve dat bij alle verpleeghuizen de RIVM-richtlijnen worden aangehouden.

Tekorten

Een van de problemen waar de verpleeghuizen mee geconfronteerd worden is een tekort aan middelen. Ziekenhuizen en artsen staan vooraan in de rij, als het gaat om het uitdelen van schorten, maskers en handschoenen.

"Voorlopig krijgen we het nog rond", legt Buck uit. "Dat komt ook door de geweldige samenwerking met ziekenhuizen. Als we dit samen blijven doen, dan zal het wel loslopen."

Qua personeel gaat het volgens Buck ook nog goed. "Ook de roosters krijgen we het net rond. Het ziekteverzuim schommelt, maar neemt niet snel toe. We zijn wel bezig om te kijken wat we gaan doen als dat aantal zieken onder het personeel wel tors toeneemt. Maar nu is het nog te doen."